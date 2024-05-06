Женщина рассказала брату о беременности и столкнулась с неожиданной реакцией

Пользователь Reddit поделился историей о том, как его сестра рассказала ему о беременности и столкнулась с неожиданной реакцией. Мужчина выгнал родственницу из дома, когда узнал о грядущем пополнении в семье.

Автор поста написал, что его сестра состояла в нездоровых отношениях с бывшими парнями, один из которых ушел, когда узнал о ее первой беременности. «Она не получает никаких алиментов, у нее трое детей, и после последнего расставания ей было негде жить», — отметил брат женщины. Он добавил, что сестра попросила принять ее и детей в его доме на полгода.

«Мы были близки в детстве, но сейчас ее присутствие в доме негативно сказывается на моем браке», — пожаловался автор. По словам мужчины, изначально его супруга помогала его сестре, нашла ей работу, но женщина проработала всего два месяца и ушла. «А еще она забывала забирать старших детей из школы, это приходилось делать моей жене», — отметил мужчина и добавил, что родственница также ругалась с его супругой, когда один из ее детей упал и получил синяк.

В итоге жена автора пригрозила уходом из дома в случае, если его сестра останется больше, чем на полгода. «Затем моя сестра объявила о беременности и попросила остаться у нас до рождения ребенка. Мы были шокированы, потому что она была по сути бездомной», — возмутился герой истории. В итоге мужчине пришлось выгнать сестру из дома, так как шесть месяцев истекли. «Она переехала к своему новому парню, но он не принял ее старших детей», — заключил рассказчик.

В комментариях пользователи поддержали решение автора. По их мнению, женщина вела себя безответственно. Многие также назвали сестру рассказчика плохой матерью.