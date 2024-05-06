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03:50, 6 мая 2024Экономика

Стало известно о сложностях с доставкой замороженной еды на Дальний Восток

«Ъ»: перевозка замороженных грузов на Дальний Восток осложнилась

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

У перевозчиков грузов с замороженной едой возникли сложности с доставкой продукции на Дальний Восток. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Как стало известно изданию, при согласовании поставок содержимое грузов не учитывается. Из-за этого доставка задерживается, а также растут расходы на поддержание нужной температуры, сообщила Ассоциация организаций продуктового сектора (АСОРПС).

В ассоциации подчеркнули, что 95 процентов продукции составляют мясо, рыба, фрукты и овощи. Такие грузы относятся к наиболее приоритетным. Для их доставки требуется наряд-заказ. Из-за того, что содержимое контейнеров не описывается, скоропортящиеся продукты перемешиваются со всеми остальными.

Ранее стало известно, что морские перевозки через Красное море на фоне эскалации палестино-израильского конфликта в феврале сократились вдвое в годовом выражении. «Объем перевозок, проходящих через Суэцкий канал, снизился на 55 процентов год к году», — рассказала директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. По ее словам, текущая ситуация может провести к негативным экономическим последствиям и сложной гуманитарной обстановке.

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      Евгений Силаев
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