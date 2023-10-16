Врач назвал способ есть бананы и худеть

Хирург Радж посоветовал худеющим есть зеленые бананы

Тем кто хочет избавиться от лишних килограммов, необязательно отказываться от бананов из-за их высокой калорийности, считает хирург Каран Радж. Его способ есть бананы и худеть публикует Huffington Post.

По словам Раджа, худеющим нужно есть вместо обычных бананов недозрелые. Он объяснил, что в зеленых плодах содержится резистентный крахмал, принцип действия которого в организме похож на работу пищевых волокон. «Это пребиотик, который любят потреблять кишечные бактерии», — уточнил врач.

Кроме того, специалист отметил, что резистентный крахмал не увеличивает концентрацию глюкозы в крови и имеет низкую калорийность, что полезно для людей с диабетом и тех, кто худеет. По мере созревания бананов, продолжил Радж, резистентный крахмал в нем превращается в простые углеводы. Однако это не значит, что плод теряет полезные свойства. «Чем банан более спелый и коричневый, тем выше в нем содержание антиоксидантов», — заключил врач.

Ранее нутрициологи Тэмми Лакатос-Шеймс и Лисси Лакатос заявили, что картофель не мешает потере лишних килограммов. Они указали, что корнеплод пользуется плохой репутацией из-за привычки есть его в жареном виде.