Миф о вреде нескольких популярных продуктов для фигуры опровергли

Нутрициолог Лакатос заявила, что некоторые углеводы способствуют похудению

Вопреки распространенному мнению, такие продукты, как картофель и морковь, могут способствовать похудению, уверены сертифицированные нутрициологи Тэмми Лакатос-Шеймс и Лисси Лакатос. Миф о вреде этих и некоторых других популярных продуктов для фигуры они опровергли в беседе с изданием Eat This, Not That!

Нутрициологи призвали перестать демонизировать углеводы, поскольку не все из них плохие. Более того, некоторые из них могут способствовать снижению веса. По словам специалисток, при похудении необходимо исключить из рациона рафинированные углеводы, включая белый хлеб, выпечку, кексы, печенье и некоторые виды сухих завтраков.

При этом Лисси Лакатос посоветовала худеющим людям не отказываться от картофеля. «В картофелине среднего размера всего 110 килокалорий, она не содержит жира и является сытным продуктом благодаря воде и пяти граммам клетчатки в составе, если есть ее вместе с кожурой», — объяснила она. По словам нутрициолога, этот продукт пользуется дурной репутацией лишь потому, что его обычно употребляют в пищу не в вареном или запеченном, а в жареном виде, причем часть его подают со сметаной или сливочным маслом.

Еще один источник углеводов, который Лакатос рекомендовала включить в рацион, — кукуруза. В одном кукурузном початке содержится около 100 килокалорий и три грамма клетчатки, благодаря которой человек будет дольше чувствовать сытость. Кроме того, этот продукт снижает риск развития ожирения, диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний, добавила нутрициолог.

В свою очередь, Тэмми Лакатос-Шеймс заверила, что при похудении надо включить в рацион недозрелые бананы, в которых мало сахара и калорий, зато много клетчатки и крахмала, помогающего блокировать усвоение углеводов. Также она посоветовала при похудении есть свеклу и морковь. В этих корнеплодах нет добавленного сахара, зато они улучшают работу желудочно-кишечного тракта и полезны для иммунитета, подчеркнула нутрициолог.

