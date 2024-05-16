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01:17, 16 мая 2024Бывший СССР

Мэр Тбилиси раскритиковал выступление европейских министров на митинге

Мэр Тбилиси Каладзе осудил выступление европейских министров на митинге
Каха Каладзе

Каха Каладзе. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Мэр Тбилиси и генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе осудил выступление министров иностранных дел Литвы, Эстонии и Исландии на митинге в столице против закона о иноагентах. Его слова приводит Telegram-канал Sputnik Грузия.

Он назвал их поддержку протестующих попыткой усилить поляризацию в обществе. «Вы можете себе представить, чтобы наш министр иностранных дел, условно, поехал в Ереван и выступил там на акции оппозиции? Что это за отношение?» — задался вопросом Каладзе.

Главы МИД трех европейских стран выступили на митинге 15 мая. В своих выступлениях они подчеркнули, что место Грузии в Евросоюзе.

14 мая парламент Грузии принял в третьем чтении закон «О прозрачности иностранного влияния». Президент страны Саломе Зурабишвили пообещала наложить на него вето.

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      Сергей Грехов
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