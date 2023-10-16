Стало известно о потерях ВСУ на купянском направлении

Минобороны РФ: ВСУ на купянском направлении потеряли до двух рот личного состава

Украинские войска за прошедшие сутки потеряли на купянском направлении до двух рот личного состава, а также танк и две боевые бронированные машины. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский, пишет ТАСС.

По его словам, общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом направлении составили до двух рот живой силы. «Один танк, две боевые бронированные машины, два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), два пикапа», — перечислили в Минобороны.

Ранее стало известно, что ВСУ в районе Купянска создают укрепрайон, используя залитые бетоном железнодорожные вагоны. Координатор по межпарламентским связям с Народным советом Луганской народной республики (ЛНР), депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал, что эти работы проводят инженерные подразделения украинской армии. По его словам, вагоны закапывают в землю и заливают бетоном.