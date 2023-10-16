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Женщину с ножевым ранением шеи обнаружили в российском городе
В Новой Москве полицейские обнаружили тело женщины с ножевым ранением шеи
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в столице тело женщины с ножевым ранением шеи. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.
По данным ведомства, тело было найдено около СНТ «Коммунарка-1» в Новой Москве. Работу правоохранительных органов координирует столичная прокуратура. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, причастных к совершению преступления ищут.
Ранее полицейские Москвы обнаружили расчлененное тело женщины в ванной комнате квартиры по улице Фабрициуса. Подозреваемого в совершении преступления задержали в Сергиеве Посаде Московской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.