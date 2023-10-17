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14:10, 17 октября 2023Из жизни

Мужчина гулял с собакой по пляжу и обнаружил рвоту кашалота на тысячи долларов

Daily Mail: житель Великобритании нашел на пляже амбру на тысячи долларов

Кадр: @Luluowl_ / TikTok

Житель Великобритании обнаружил на берегу моря ценное вещество, которое стоит тысячи долларов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

37-летний Патрик Уильямсон заметил на водорослях необычный камень, когда гулял с собакой по пляжу в Шотландии. Собака тоже обратила на него внимание и так заинтересовалась, что уронила свой мячик. «Обычно она не бросает мячик, поэтому я понял, что там что-то есть», — объяснил мужчина.

На светло-серой поверхности камня были видны коричневые и янтарные прожилки. Уильямсон сразу заподозрил, что ему попалась амбра. Он не раз слышал истории об этой загадочной субстанции, когда работал на рыболовецком судне. Считается, что амбра вырабатывается в желудочно-кишечном тракте кашалотов, поэтому ее часто называют рвотой кашалотов. Сгустки этого вещества, найденные на берегу, скупают за баснословные суммы: иногда цена достигает 40 тысяч долларов (около четырех миллионов рублей) за килограмм.

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Чтобы проверить свою догадку, Уильямсон попытался проткнуть камень раскаленной иголкой: настоящая амбра при этом плавится и испускает характерный запах. «Она повела себя именно так, как должна вести себя амбра, — рассказывает он. — Люди говорят мне, что нужно отнести ее в университет Глазго, чтобы там ее проверили. В следующий выходной так и поступлю».

Вес находки составляет 156 граммов. Если специалисты подтвердят подлинность амбры, Уильямсон может выручить за нее несколько тысяч фунтов стерлингов (сотни тысяч рублей).

В феврале сообщалось, что бедные йеменские рыбаки обнаружили в брюхе мертвого кита десятки килограммов амбры. Они утверждали, что получили несколько предложений от бизнесменов из различных стран Персидского залива, желающих купить находку.

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    Олег Парамонов
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