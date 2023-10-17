Арестованную за миллиардный обман клиента Битмаму заподозрили в поддержке ВСУ

Арестованную за обман клиента на 7 млрд руб. Битмаму подозревают в поддержке ВСУ

Следователи Москвы подозревают арестованную за многомиллиардный обман клиента 28-летнюю Валерию Федякину, наиболее известную как Битмама, в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным канала, часть от украденных семи миллиардов рублей предпринимательница переводила на нужды украинских военных. Адвокат Федякиной в свою очередь уверяет, что задержанная поддерживает специальную военную операцию на Украине и готова пожертвовать средства для Вооруженных сил РФ.

Об аресте Битмамы стало известно 24 сентября. Обвиняемая, давно работающая с криптообменниками, взяла почти семь миллиардов рублей у знакомого и обещала вернуть деньги с небольшим процентом. Позже мужчина начал сомневаться в своем потенциальном заработке и обратился в полицию.