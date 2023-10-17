Армия Израиля сообщила об авиаударе по штаб-квартире ХАМАС

Армия Израиля сообщила об ударе военной авиацией по штаб-квартире ХАМАС

Израильские истребители нанесли удар по штаб-квартире палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает РИА Новости.

Военные утверждают, что в ходе налеты был уничтожен военный агент ХАМАС.

Помимо этого, минувшей ночью были поражены военные объекты ХАМАС и «Палестинского исламского джихада». Кроме того, был обстрелян «банк, который использовался для финансирования ХАМАС», его название не раскрывается.

Ранее американские СМИ предположили, что последние два года члены ХАМАС наращивали военный потенциал и собирали разведданные для атаки на Израиль, их источником могли быть жители сектора Газа, которые работали на израильской территории.