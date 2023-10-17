Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:25, 17 октября 2023Мир

Армия Израиля сообщила об авиаударе по штаб-квартире ХАМАС

Армия Израиля сообщила об ударе военной авиацией по штаб-квартире ХАМАС

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Израильские истребители нанесли удар по штаб-квартире палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает РИА Новости.

Военные утверждают, что в ходе налеты был уничтожен военный агент ХАМАС.

Помимо этого, минувшей ночью были поражены военные объекты ХАМАС и «Палестинского исламского джихада». Кроме того, был обстрелян «банк, который использовался для финансирования ХАМАС», его название не раскрывается.

Ранее американские СМИ предположили, что последние два года члены ХАМАС наращивали военный потенциал и собирали разведданные для атаки на Израиль, их источником могли быть жители сектора Газа, которые работали на израильской территории.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    «Стало ясно, кто за перемирие». Российский проект мирной резолюции по Газе в ООН провалился

    Шойгу заявил о праве ОПК использовать все резервы для выпуска артиллерии

    США отправили к Израилю еще два военных корабля

    В ЛНР сообщили о ротации ВСУ на краснолиманском направлении

    ХАМАС назвало захваченных в Израиле иностранных заложников «гостями Газы»

    Трамп пригрозил депортацией поддерживающим ХАМАС мигрантам

    Сбежавшего из российской колонии рецидивиста нашли

    Роскошная вилла Олега Тинькова перешла птицефабрике

    Стилист перечислила худшие головные уборы осени-2023

    Названо главное преимущество Российской армии зимой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости