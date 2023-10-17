Армия Израиля сообщила об авиаударе по штаб-квартире ХАМАС
Армия Израиля сообщила об ударе военной авиацией по штаб-квартире ХАМАС
Израильские истребители нанесли удар по штаб-квартире палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает РИА Новости.
Военные утверждают, что в ходе налеты был уничтожен военный агент ХАМАС.
Помимо этого, минувшей ночью были поражены военные объекты ХАМАС и «Палестинского исламского джихада». Кроме того, был обстрелян «банк, который использовался для финансирования ХАМАС», его название не раскрывается.
Ранее американские СМИ предположили, что последние два года члены ХАМАС наращивали военный потенциал и собирали разведданные для атаки на Израиль, их источником могли быть жители сектора Газа, которые работали на израильской территории.