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07:46, 17 октября 2023Мир

Раскрыт источник разведданных ХАМАС для атаки Израиля

WP: ХАМАС мог получить данные для атаки от жителей Газы, работающих в Израиле
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / File Photo / Reuters

Последние два года члены палестинской радикальной группировки ХАМАС наращивали военный потенциал и собирали разведданные для атаки на Израиль, их источником могли быть жители сектора Газа, которые работали на израильской территории. Об этом со ссылкой на израильских силовиков сообщает The Washington Post (WP).

«Операция ХАМАС стала результатом как минимум двухлетнего планирования, периода, который включал в себя два конфликта между ЦАХАЛ и Исламским джихадом (запрещенной в России террористической организации), небольшой группировкой боевиков в секторе Газа. В то время ХАМАС подвергался критике за то, что он оставался в стороне, поскольку лидеры Исламского джихада были уничтожены израильскими ударами», — заявила Мири Эйсин, бывший старший офицер разведки ЦАХАЛ.

По ее словам, данные боевиков о приграничных израильских городах могли быть частично получены от тысяч жителей Газы, которые ежедневно пересекали израильскую границу и работали в тех же населенных пунктах, где и произошла атака ХАМАС.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало Израиль. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов. Тель-Авив назвал нападение войной и 10 октября начал наносить в ответ широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

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    Виктория Кондратьева
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