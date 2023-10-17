Боец ММА Вартанян назвал единственный шанс Волкановски в бою с Махачевым

Чемпион Гран-при ACA Вартанян прогнозирует победу Махачева над Волкановски

Боец смешанного стиля (ММА) Эдуард Вартянян назвал единственный шанс австралийца Александра Волкановски на победу в бою с россиянином Исламом Махачевым. Спортсмен высказался в интервью «Ленте.ру».

«Я думаю, что Волкановски согласился на этот бой только потому что изначально немного весит. У него одна задача — сделать вес. Единственный шанс Волкановски, это ошибка Ислама. Я не понял, в чем была фишка, когда запасным бойцом на этот поединок считался поляк Мариуш Гамрот. Он прошел тренировочный лагерь, был готов.

Хотя с точки зрения Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), все понятно. В первом бою Волкановски показал хороший уровень сопротивления, и как будто у болельщиков и экспертов остались вопросы, кто же сильнее. Хотя по факту, Ислам был лучше. В то, что у Даны Уайта заранее были какие-то негласные договоренности с Волкановски по поводу замены, я не верю. Иначе бы Алекс готовился, а не пивко попивал. На мой взгляд, было бы гораздо интереснее, если бы UFC сразу объявили о том, что запасным на этот бой будет Волкановски, подготовив аудиторию заранее», — заявил Вартанян.

Бой Махачева и Волкановски в рамках турнира UFC 294 состоится 21 октября в Абу-Даби. Основной кард стартует в 21.00 по московскому времени. В этот вечер состоятся пять поединков, Махачев и Волкановски выйдут в октагон последними. В этом бою россиянин будет защищать титул чемпиона UFC в легком весе.

Всего в карьере 31-летний россиянин провел 25 боев, в которых одержал 24 победы, потерпев поражение только один раз. В активе 35-летнего Волкановски 26 побед при двух поражениях.