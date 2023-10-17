Бывшая участница КВН рассказала о вырезанном из эфира телеигры поцелуе

Юмористка Щербакова рассказала, что ее поцелуй с членом жюри не попал в эфир

Бывшая участница команды КВН «Лионель Месси», популярная юмористка Варвара Щербакова рассказала, что из телеигры вырезали фрагмент, в котором она поцеловалась с членом жюри. Подробностями она поделилась в выпуске шоу «В гостях у Вари», доступном во «ВКонтакте».

По словам Щербаковой, в репертуаре команды был номер, который заканчивался поцелуем юмористки с подготовленным к этому человеком из зала. Когда «Лионель Месси» готовился к Первой лиге КВН, человека из зала решили заменить на члена жюри. По словам Щербаковой, их выбор пал на юмориста Александра Волохова, бывшего игрока сборной Самары «СОК».

Перед игрой член жюри заверил команду, что он готов к участию в номере. Уже во время выступления Щербакова призналась, что испытывала волнение. «Бегу к нему со сцены. Он меня хватает (...), начинает прям есть», — описала она случившееся.

За свое выступление в игре «Лионель Месси» получил высокие оценки. Но после съемок они получили сообщение от Волохова с просьбой убрать фрагмент с поцелуем. Он объяснил это тем, что в скором времени после выхода программы собирался жениться. Поэтому телеигра вышла в эфир без этой сцены, рассказала юмористка. При этом, по словам Щербаковой, без нее зрителям было тяжело понять, почему команда получила высокие баллы за номер.

Ранее Щербакова усомнилась в популярности КВН. О телеигре она высказалась словами «да кто сейчас в него играет».