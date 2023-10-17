Бывший муж Бузовой обманул риелтора и попал под суд

StarHit: Дмитрий Тарасов продал квартиру в Москве и обманул риелтора

Российский футболист Дмитрий Тарасов продал квартиру в Москве и обманул риелтора. Специалист по недвижимости подал на бывшего мужа телеведущей и певицы Ольги Бузовой в суд, сообщает издание StarHit.

После завершения сделки купли-продажи в 2022 году Тарасов не выплатил обещанную сумму риелтору и перестал выходить с ним на связь. Представители агентства недвижимости отправили футболисту досудебную претензию, однако спортсмен проигнорировал ее, после чего попал под суд.

Суд полностью удовлетворил иск и обязал Тарасова рассчитаться с риелтором. Футболист подал апелляцию, но не добился желаемого результата. Теперь он должен выплатить компании сумму в размере 205 тысяч рублей.

Ранее Дмитрий Тарасов решил сделать многомиллионную скидку на свой особняк в Подмосковье. Дом площадью тысяча квадратных метров находится в поселке Соловьиная Роща. В прошлом году спортсмен выставил объект на продажу за 210 миллионов рублей, однако в мае 2023-го снизил стоимость до 190 миллионов.