Член российской банды получил девять лет тюрьмы за разбой на 25 миллионов рублей

Суд Петербурга дал 9 лет тюрьмы участнику ОПГ за серию разбоев на 25,5 млн руб.

Суд Санкт-Петербурга отправил в тюрьму на девять лет Алексея Трубникова, виновного в совершении разбойных нападений в составе банды и ограблений на общую сумму более 25 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

Виновный будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. В зале суда он полностью признал свою вину.

По информации следствия, организованная преступная группа (ОПГ) для совершения разбоев была создана не позднее января 2012 года. В составе банды из семи человек Трубников в период с декабря 2012-го по февраль 2013 года совершил серию вооруженных разбойных нападений на ювелирный магазин, три офиса банка и троих граждан, забрав более 25,5 миллиона рублей.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 209 («Участие в банде») и пунктам «а», «б» части 4 статьи 162 («Разбой в особо крупном размере») УК РФ.