Диверсанты попытались обесточить несколько районов российского города

В Уфе ищут диверсантов, устроивших поджог на подстанции «Башкирэнерго»

Следователи возбудили уголовное дело в отношении неизвестных, подозреваемых в поджоге двух шкафов обдува силовых трансформаторов на крупной подстанции в Уфе республики Башкортостан. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, диверсанты проникли на территорию подстанции «Башкирэнерго» ночью 16 октября. Они пытались обесточить несколько районов города, устроив поджог оборудования общей стоимостью около 250 тысяч рублей. В результате действий злоумышленников полностью выгорели два шкафа обдува силовых трансформаторов. Задержать подозреваемых не удалось.

На месте преступления сотрудники правоохранительных органов обнаружили пять пар перчаток, рюкзак, канистру с зажигательной жидкостью, деревянную палку, труборез для полиэтиленовых труб, веревки, куски обрезанной колючей проволоки с двухметрового бетонного забора, окурок и чай со вкусом манго. В отношении диверсантов возбуждено уголовное дело по статье 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ. Им грозит до двух лет колонии.