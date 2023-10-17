Египет пригрозил отправить миллион беженцев из Газы в ЕС

FT: Египет пригрозил Западу отправить тысячи беженцев из сектора Газа в ЕС

Египетские власти в ответ на давление Запада, требующего разместить тысячи беженцев из сектора Газа, пригрозили отправить их на территорию стран-участниц Евросоюза (ЕС). Об этом со ссылкой на египетские источники сообщает британская газета Financial Times (FT).

«Вы хотите, чтобы мы приняли миллион человек? Что ж, мы отправим их в Европу. Раз вы так заботитесь о правах человека, вы их и принимайте», — заявил один из источников среди представителей официальных властей Египта.

Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщал, что власти Израиля дали сутки на эвакуацию жителей сектора Газа перед началом наземной операции израильской Армии обороны. По его словам, предписание касается людей, проживающих к северу от населенного пункта Вади Газа. В итоге на границе Египта и сектора Газа наблюдается огромные очереди людей, пытающихся покинуть зону проведения наземной операции Израиля.