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13:38, 17 октября 2023Мир

ВОЗ назвало число погибших женщин и детей при обстрелах Газы

ВОЗ: половина погибших в секторе Газа при обстрелах — это женщины и дети

Фото: Khaled Omar / Xinhua / Globallookpress.com

С момента начала израильских авиаударов в Газе погибли 2800 человек и 11 тысяч получили ранения. Половина погибших — это женщины и дети. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

По словам регионального директора по чрезвычайным ситуациям Восточно-Средиземноморского регионального бюро ВОЗ, доктора Ричарда Беннана, организации необходим срочный доступ в сектор Газа для доставки помощи и медикаментов, поскольку агентство ООН предупредило о долгосрочном гуманитарном кризисе в палестинском анклаве.

По словам официальных лиц, на медицинские учреждения было совершено 115 нападений, большинство больниц в Газе не функционируют, ощущается нехватка воды и электричества, а также медикаментов.

Ранее Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сочло шокирующим призыв армии Израиля о переселении палестинцев из сектора Газа. В ООН напомнили, что Армия Израиля адресовали свое заявление более чем миллиону жителей сектора Газа. «Принудительное переселение без гарантий безопасности гражданского населения является серьезным нарушением международного гуманитарного права и приравнивается к военному преступлению», — говорится в сообщении. Кроме того, в организации отметили, что объявленный Израилем проход на юг является небезопасным.

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    Виктория Кондратьева
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