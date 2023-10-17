ХАМАС назвало геноцидом действия Израиля в Газе

Представитель ХАМАС: более 70 процентов погибших в Газе — женщины и дети

Более 70 процентов погибших в Газе в результате израильских обстрелов — это женщины и дети. Об этом заявил пресс-секретарь ХАМАС Абдул Латиф аль-Кану. Его комментарий доступен в официальном Telegram-канале движения.

Представитель ХАМАС назвал геноцидом действия Израиля в Газе. «Опасность, которой подвергается наш народ в секторе Газа, — это та же опасность и условия, в которых находятся пленники оккупации, удерживаемые сопротивлением в Газе, и они не застрахованы от ее бомбардировок», — отметил он.

Ранее в ВОЗ сообщили, что с момента начала израильских авиаударов в Газе погибли 2800 человек и 11 тысяч получили ранения. Половина погибших — это женщины и дети. По словам официальных лиц, на медицинские учреждения было совершено 115 нападений, большинство больниц в Газе не функционируют, ощущается нехватка воды и электричества, а также медикаментов.