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12:49, 17 октября 2023Мир

В Иране заявили о возмездии мусульман за преступления Израиля

Лидер Хаменеи: никто не остановит мусульман, если Израиль продолжит преступления

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / AP

Мусульман и силы сопротивления никто не остановит, если Израиль продолжит свои преступления, заявил в своей речи верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Его слова приводит агентство Tasnim.

«Если преступления Израиля продолжатся, мусульмане дойдут до исступления, силы сопротивления дойдут до исступления, никто уже не сможет остановить их», — сказал Хаменеи.

Аятолла назвал действия Израиля геноцидом, который происходит на глазах у всего мира, и призвал судить израильское правительство. Хаменеи также отметил, что действия Израиля координируют США.

Ранее сообщалось, что Израиль не планирует начинать наземную операцию в секторе Газа, пока не завершится визит президента США Джо Байдена. Предположительно, он посетит Израиль завтра, 18 октября.

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    Варвара Кошечкина
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