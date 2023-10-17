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11:46, 17 октября 2023Мир

Начало наземной операции Израиля в Газе связали с визитом Байдена

Der Spiegel: Израиль не начнет наземную операцию в Газе до конца визита Байдена

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Израиль не начнет наземную операцию в секторе Газа, пока не завершится визит президента США Джо Байдена. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на собственный источник.

Сообщается, что американский лидер прибудет в Израиль завтра, 18 октября, где встретится, в частности, с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Ранее Кабинет по ведению военных действий Израиля назвал четыре цели операции в секторе Газа. В них входит полная ликвидация радикального палестинского движения ХАМАС, устранение угрозы терроризма со стороны анклава, максимальные усилия по освобождению заложников, а также защита населения и границ страны.

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    Дарья Балацкая
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