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16:49, 17 октября 2023Мир

Иордания отказалась принять беженцев из сектора Газа

Король Иордании Абдалла II заявил, что страна не примет беженцев из сектора Газа
Абдалла II

Абдалла II. Фото: Mike Segar / Reuters

Король Иордании Абдалла II заявил, что страна не может принять палестинских беженцев из сектора Газа, данный вопрос является красной линией для королевства. Его слова приводятся на сайте главы государства.

Монарх отметил, что выступает с данным заявлением не только от Иордании, но и от Египта. Данную проблему необходимо решать внутри Газы и палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан, заявил Абдалла II, подчеркнув, что не следует навязывать ее другим странам.

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    Варвара Кошечкина
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