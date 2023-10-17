Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:33, 17 октября 2023Из жизни

Женщина изнасиловала 14-летнего мальчика «по ошибке»

Фото: J Bar / Wikimedia Commons

В Австралии начался суд над 46-летней женщиной, которая изнасиловала 14-летнего подростка. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.

Жительницу Сиднея обвинили в том, что в период с 2020 по 2021 год она занялась сексом с мальчиком, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Королевский прокурор заявила, что женщина имела с ребенком оральный и вагинальный контакты. Позже ребенок рассказал о случившемся родителям, а те обратились в полицию.

В ответ обвиняемая заявила, что только целовала подростка, но сделала это по ошибке, так как перепутала со своим возлюбленным. Она утверждает, что даже не раздевалась, хотя признается, что плохо помнит детали произошедшего, так как была пьяна.

Материалы по теме:
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку» Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку»Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
26 мая 2022
«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
5 апреля 2021

«Она не снимала с себя одежду и не раздевала его. Она не занималась с ним оральным сексом и не "оседлывала" его. И вообще не вступала с ним в половую связь», — заявил адвокат женщины, добавив, что при этом его подзащитная признает свое поведение в день происшествия «совершенно неуместным».

Юрист добавил, что мальчик якобы хвастался тем, что потерял девственность с его подзащитной. Обвинения в изнасиловании, по мнению стороны защиты, были выдвинуты «на фоне определенных обстоятельств», которые, в частности, включали в себя некие проблемы подростка в школе.

Ранее сообщалось, что изнасиловавшая 12-летнего школьника учительница из американского штата Теннесси заявила, что беременна от него. 38-летняя Алисса Маккоммон сказала, что находится в положении, во время разговора с подростком по телефону.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Савин
    Обсудить
    Последние новости

    «Стало ясно, кто за перемирие». Российский проект мирной резолюции по Газе в ООН провалился

    В ЛНР сообщили о ротации ВСУ на краснолиманском направлении

    ХАМАС назвало захваченных в Израиле иностранных заложников «гостями Газы»

    Трамп пригрозил депортацией поддерживающим ХАМАС мигрантам

    Сбежавшего из российской колонии рецидивиста нашли

    Роскошная вилла Олега Тинькова перешла птицефабрике

    Стилист перечислила худшие головные уборы осени-2023

    Названо главное преимущество Российской армии зимой

    Женатые мужчины поделились способами разнообразить сексуальную жизнь

    Женщина изнасиловала 14-летнего мальчика «по ошибке»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости