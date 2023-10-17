Женщина изнасиловала 14-летнего мальчика «по ошибке»

В Австралии начался суд над 46-летней женщиной, которая изнасиловала 14-летнего подростка. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.

Жительницу Сиднея обвинили в том, что в период с 2020 по 2021 год она занялась сексом с мальчиком, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Королевский прокурор заявила, что женщина имела с ребенком оральный и вагинальный контакты. Позже ребенок рассказал о случившемся родителям, а те обратились в полицию.

В ответ обвиняемая заявила, что только целовала подростка, но сделала это по ошибке, так как перепутала со своим возлюбленным. Она утверждает, что даже не раздевалась, хотя признается, что плохо помнит детали произошедшего, так как была пьяна.

«Она не снимала с себя одежду и не раздевала его. Она не занималась с ним оральным сексом и не "оседлывала" его. И вообще не вступала с ним в половую связь», — заявил адвокат женщины, добавив, что при этом его подзащитная признает свое поведение в день происшествия «совершенно неуместным».

Юрист добавил, что мальчик якобы хвастался тем, что потерял девственность с его подзащитной. Обвинения в изнасиловании, по мнению стороны защиты, были выдвинуты «на фоне определенных обстоятельств», которые, в частности, включали в себя некие проблемы подростка в школе.

Ранее сообщалось, что изнасиловавшая 12-летнего школьника учительница из американского штата Теннесси заявила, что беременна от него. 38-летняя Алисса Маккоммон сказала, что находится в положении, во время разговора с подростком по телефону.

