Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:38, 17 октября 2023Россия

Кадыров обратился к мусульманам из-за конфликта ХАМАС с Израилем

Кадыров призвал мусульман просить Аллаха защитить народ Палестины от притеснений

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал мусульман присоединиться к молитвам в защиту Палестины и просить Аллаха защитить народ от притеснений. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале политика.

Глава республики пояснил, что мусульмане в Чечне с болью и сожалением наблюдают за происходящем в секторе Газа, а также сопереживают бойцам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Я призываю всех мусульман присоединиться к нам и дружно посещать мечети своих регионов для совершения Тахаджуд-намаза, проявлять усердие в произношении салаватов. (..) Так давайте искренне просить Аллаха защитить народ Палестины от притеснений и даровать нашим братьям, участвующим в СВО, победу!» — написал он.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинское движение ХАМАС обстреляло ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

9 октября Рамзан Кадыров обратился к мировому сообществу из-за военного конфликта между Израилем и Палестиной. Он уточнил, что Москва поддерживает Палестину и выступает против войны, а также предупредил, что данный конфликт может перерасти в нечто большее.

Что думаешь? Оцени!
    Сергей Истомин
    Обсудить
    Последние новости

    Названы особенности переданных Украине ракет ATACMS

    Сексолог назвал идеальную продолжительность прелюдии

    В Газе заявили о гибели более 500 человек из-за удара Израиля по больнице

    Проработавшая несколько лет у россиянки няня украла 15 миллионов рублей

    В Минске заверили в соблюдении обязательств по контролю над оружием

    Орбан назвал необнадеживающими слова Путина об Украине

    Крупнейшая на Земле река рекордно обмелела

    В российском регионе трое незнакомцев ограбили египтянина в машине

    Россиянина задержали за совершенное в 2002 году нападение с ножом

    53-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в откровенном наряде для глянца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости