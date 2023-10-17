Минюст объяснил идею лишения адвокатов статуса при их переезде за рубеж

Минюст: адвокатов могут лишить статуса из-за долгого нахождения за рубежом

Инициатива лишать адвокатов статуса на еще одном основании – в случае, если человек выехал за рубеж на срок более одного года или на постоянное место жительства — связано со случаями, когда адвокаты выезжали на длительный срок или постоянное место жительства за пределы России, в том числе в недружественные страны. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста, пишет РБК.

«Важно отметить, что данная мера не будет затрагивать тех, кто осуществляет выезд для лечения, обучения либо сопровождения членов семьи, направленных для исполнения трудовых или иных обязанностей за пределы России органами государственной власти или российскими организациями, и по иным уважительным причинам», — подчеркнули в министерстве.

О том, что правительство предложило лишать статуса адвокатов, которые уехали за границу, стало известно 16 октября. Комиссия кабмина по законопроектной деятельности подготовила свои поправки к законопроекту «Об адвокатской деятельности и адвокатуре».

Из пояснений авторов поправки следует, что адвокаты, которые уехали из России, в том числе в недружественные страны, продолжают осуществлять свою деятельность, которая может быть направлена на подрыв доверия к институту адвокатуры. По словам вице-президента Федеральной палаты адвокатов Олега Бакулина, предлагаемые меры не являются репрессивным механизмом. Он отметил, что текст поправок ко второму чтению в Госдуме может быть еще изменен.