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16:48, 17 октября 2023Мир

Названа дата визита Байдена в Израиль

The Washington Post: президент США Байден прилетит в Израиль 18 октября

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден прилетит в Израиль 18 октября. Об этом сообщает The Washington Post.

Сообщается, что американский лидер посетит Израиль с официальным визитом, чтобы продемонстрировать солидарность с союзником США «перед лицом жестокой террористической атаки ХАМАС».

После этого визита Байден отправится в Иорданию, где обсудит растущий гуманитарный кризис в секторе Газа с королем Иордании Абдаллой II, президентом Египта Абделем Абдельфаттахом Сиси и президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Ранее стало известно, что Израиль не начнет наземную операцию в Газе, пока не завершится визит американского президента.

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    Дарья Балацкая
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