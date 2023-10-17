Названа дата визита Байдена в Израиль

The Washington Post: президент США Байден прилетит в Израиль 18 октября

Президент США Джо Байден прилетит в Израиль 18 октября. Об этом сообщает The Washington Post.

Сообщается, что американский лидер посетит Израиль с официальным визитом, чтобы продемонстрировать солидарность с союзником США «перед лицом жестокой террористической атаки ХАМАС».

После этого визита Байден отправится в Иорданию, где обсудит растущий гуманитарный кризис в секторе Газа с королем Иордании Абдаллой II, президентом Египта Абделем Абдельфаттахом Сиси и президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Ранее стало известно, что Израиль не начнет наземную операцию в Газе, пока не завершится визит американского президента.