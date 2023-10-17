Получателям непрошеных интимных фото посоветовали варианты оригинальных реакций
Пользователи форума Reddit посоветовали варианты оригинальных реакций на нежеланные обнаженные фото от других людей. Своим опытом получатели непрошеных нюдсов поделились в разделе AskReddit.
Одна из девушек призналась, что делает из присланных ей непрошеных кадров смешные коллажи.
Я фотошоплю их, помещая в смешные ситуации или приделываю им шляпки и наряды
Многие авторы комментариев рекомендуют отправителям обратиться к врачу, тем самым подчеркнув неуместность их поведения.
«Черт, парень, выглядит ужасно. Тебе бы провериться»
«Что твой психотерапевт говорит о желании сексуально домогаться до других?»
Некоторые предложили обескураживать авторов нежеланных нюдсов вежливостью.
Я бы сказала, что человек ошибся номером, но поблагодарила бы за фото
Ранее пользователи форума Reddit перечислили минусы орального секса, о которых не принято говорить. Одна из женщин, в частности, пожаловалась на невозможность по различным причинам испытать оргазм от такой стимуляции и сказать об этом.