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05:35, 17 октября 2023Забота о себе

Получателям непрошеных интимных фото посоветовали варианты оригинальных реакций

Фото: Kelli McClintock / Unsplash

Пользователи форума Reddit посоветовали варианты оригинальных реакций на нежеланные обнаженные фото от других людей. Своим опытом получатели непрошеных нюдсов поделились в разделе AskReddit.

Одна из девушек призналась, что делает из присланных ей непрошеных кадров смешные коллажи.

Я фотошоплю их, помещая в смешные ситуации или приделываю им шляпки и наряды

solitarytrees2пользовательница Reddit

Многие авторы комментариев рекомендуют отправителям обратиться к врачу, тем самым подчеркнув неуместность их поведения.

«Черт, парень, выглядит ужасно. Тебе бы провериться»

PiramidaSukcesuпользователь Reddit

«Что твой психотерапевт говорит о желании сексуально домогаться до других?»

tehmimikittehпользователь Reddit
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Некоторые предложили обескураживать авторов нежеланных нюдсов вежливостью.

Я бы сказала, что человек ошибся номером, но поблагодарила бы за фото

TacticalLawnmowerпользовательница Reddit

Ранее пользователи форума Reddit перечислили минусы орального секса, о которых не принято говорить. Одна из женщин, в частности, пожаловалась на невозможность по различным причинам испытать оргазм от такой стимуляции и сказать об этом.

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    Александра Лисица
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