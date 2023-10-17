Очевидец рассказал о реакции сбившей девушку сотрудницы УК на аварию

Очевидец заявил «Ленте.ру», что сбившая девушку сотрудница УК «качала права»

Сотрудница управляющей компании (УК), которая сбила девушку в подмосковном Щелково, назвала аварию провокацией. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал очевидец, который был на месте событий в момент происшествия. Он рассказал о реакции водителя иномарки.

«Женщина, которая сбила пострадавшую, пыталась, так сказать, качать права, якобы та полезла под машину. Хотя на видео было видно, как пострадавшая и еще несколько людей блокировали машину до того, как та начала свое движение. Тем самым водитель специально наехала на пострадавшую, переехав два раза ногу ниже колена. Как она сейчас, я не знаю, но скорая ее забрала через десять минут после происшествия», — объяснил он.

17 октября сотрудница УК из Щелкова переехала на машине местную жительницу, которая жаловалась на проблемы с отоплением. Недовольные работой организации собрались у здания компании «Паритет». Одна из работниц прошла мимо толпы и села в автомобиль, а затем поехала в сторону перегородивших дорогу жильцов.

На опубликованных очевидцами кадрах видно, как иномарка сначала сбивает девушку с ног, а затем переезжает ее. После издание «Подъем» сообщило, что за рулем была сотрудница ООО «Основа» — предприятия, которое курирует работу управляющих компаний. «Лента.ру» не смогла оперативно получить комментарии этих организаций.

Прокуратура начала проверку по факту случившегося. Как передает RT со ссылкой на Минздрав региона, пострадавшая находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. У нее множественные переломы обеих голеней.