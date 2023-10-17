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20:56, 17 октября 2023Мир

Орбан назвал необнадеживающими слова Путина об Украине

Орбан: ответ Путина на вопрос о прекращении огня на Украине не обнадеживает

Фото: Grigory Sysoyev / Sputnik / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что слова российского лидера Владимира Путина в ответ на вопрос о перспективах прекращения огня на Украине не являются обнадеживающими. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня все в Европе задают один вопрос: будет ли на Украине прекращение огня? Ответ, который я получил на этот вопрос от президента России, не был, мягко говоря, обнадеживающим», — рассказал политик.

Он также отметил, что для Венгрии самым важным является вопрос прекращения притока беженцев, санкций и военных действий по соседству с Будапештом.

Ранее Путин и Орбан обсудили двусторонние отношения Москвы и Будапешта на полях форума «Один пояс, один путь» в Китае. Российский лидер отметил, что, несмотря на геополитические условия, отношения России со многими европейскими странами сохраняются и развиваются.

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    Максим Габриелян
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