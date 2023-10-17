Пашинян предложил Азербайджану обменять пленных в формате «всех на всех»

Пашинян: Ереван готов обменять пленных с Баку в формате «всех на всех»

Армения готова обменять пленных с Азербайджаном в формате «всех на всех», а также сотрудничать в вопросе разминирования. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

Премьер также отметил, что Ереван готов сотрудничать с Баку в вопросе пропавших без вести — среди граждан Армении таковыми считаются 1016 человек.

Также, по словам Пашиняна, 2021 году Армения получила от Нагорного Карабаха и передала Азербайджану карты минных полей. «Мы сделали это без предварительных условий, как выражение доброй воли, но, к сожалению, Азербайджан воспринял это не как шаг к миру, а как возможность усилить свою агрессивную риторику в отношении Армении», — заявил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве заметили хорошие условия для обмена пленными между Азербайджаном и Арменией. МИД рассчитывает, «что данный вопрос будет успешно решен».