Водителя опрокинувшегося автобуса с российскими туристами задержали

СКР задержал водителя автобуса с туристами после ДТП в Приморье

В Приморском крае следователи задержали 50-летнего водителя туристического автобуса, опрокинувшегося в кювет. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель краевого управления Следственного комитета России (СКР) Аврора Римская.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Мужчине вменяются преступления, предусмотренные статьями 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»). Он является гражданином Китая, на момент ДТП был трезв, уточняет РИА Новости.

ДТП произошло 16 октября 2023 года на 74-м километре автодороги Раздольное — Хасан. Автобус вез 51 пассажира в Китай, однако водитель потерял управление, и транспорт съехал в кювет и опрокинулся.

Для двоих пассажиров авария оказалась летальной, 20 человек госпитализированы с травмами.