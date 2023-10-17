Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:39, 17 октября 2023Силовые структуры

Водителя опрокинувшегося автобуса с российскими туристами задержали

СКР задержал водителя автобуса с туристами после ДТП в Приморье

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Приморском крае следователи задержали 50-летнего водителя туристического автобуса, опрокинувшегося в кювет. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель краевого управления Следственного комитета России (СКР) Аврора Римская.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Мужчине вменяются преступления, предусмотренные статьями 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»). Он является гражданином Китая, на момент ДТП был трезв, уточняет РИА Новости.

ДТП произошло 16 октября 2023 года на 74-м километре автодороги Раздольное — Хасан. Автобус вез 51 пассажира в Китай, однако водитель потерял управление, и транспорт съехал в кювет и опрокинулся.

Для двоих пассажиров авария оказалась летальной, 20 человек госпитализированы с травмами.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на обещание Байдена подавить Путина

    В США с недоверием оценили планы Украины по захвату Крыма

    Россиянин отказался оплачивать счет в баре и выстрелил сотрудницу из пистолета

    Названа новая минимальная цена импортного вина в России

    Россияне перечислили лучшие города для фриланса

    Экономист назвал условие возращения курса к 60 рублям за доллар

    В Петербурге муж откусил жене ухо во время ссоры на глазах у ребенка

    Начало наземной операции Израиля в Газе связали с визитом Байдена

    Карди Би снялась в рекламе нижнего белья бренда Ким Кардашьян

    Настя Задорожная заявила о завершении карьеры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости