Путешественник в инвалидном кресле добрался до маяка Анива на Сахалине

Парапутешественник Игорь Скикевич добрался до маяка Анива и поделился эмоциями

Известный парапутешественник Игорь Скикевич приехал на Сахалин и добрался до маяка Анива. Об этом сообщает KP.RU.

О поездке он договорился с минтуризма Сахалинской области, встречу с ним провел министр туризма Артем Лазарев. «При взгляде на маяк сердце начинает учащенно биться. Место и впрямь покрыто тайнами и секретами, отдаленное от всей цивилизации, и хочется вновь сюда вернуться, чтобы погрузить себя в размышления бытия и релакс души. Соленые брызги и морской воздух на пути следования в резиновой лодке с мотором надолго впитались в меня вместе с бескрайней морской синевой на горизонте», — поделился эмоциями Скикевич, который передвигается в инвалидном кресле.

Путешественник отправил в двух стеклянных бутылках послания в будущее, их суть заключается в вере в себя. Послания написаны на номерных сертификатах международного образца Министерства морской бутылочной почты и завизированы печатью туристического проекта «Великие русские путешественники — связь поколений».

«Мечта увидеть этот удивительный маяк жила во мне почти 50 лет. И вот настал тот день истины, когда мечта сбывается, если ты сильно веришь в нее и идешь к ней несмотря ни на что, и действуешь», — подвел итог мужчина.

В октябре в Сахалинской областной универсальной библиотеке случайно обнаружили первый послереволюционный календарь на 1919 год.