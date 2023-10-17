Российские FPV-дроны не подпускают украинские танки к Работино

Российские FPV-дроны уничтожают танки ВСУ в Орехове, не подпуская их к Работино

Российские военные с помощью FPV-дронов (first-person view — «вид от первого лица») не подпускают украинские танки к к линии фронта в районе Работино. Об этом заявил журналистам командир танкового взвода Вооруженных сил (ВС) России с позывным «Сова», передает РИА Новости.

Он рассказал, что российские силы отслеживают и уничтожают машины противника в тылу в районе Орехова. «Они еще в Орехове их вычисляют, летят, сжигают чуть ли не там же на месте. То есть не подпускают танки», — сообщил собеседник агентства.