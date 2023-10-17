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16:16, 17 октября 2023Ценности

Раскрыта стоимость сумки Джулии Фокс в виде сапога

Фото: Rachpoot / Bauer-Griffin / GC Images

Американская модель и актриса Джулия Фокс появилась на публике с сумкой необычной формы и привлекла внимание папарацци. Соответствующие снимки публикует New York Post.

33-летняя знаменитость прогулялась по улицам в кожаном костюме коричневого цвета, который состоял из куртки и коротких шорт, с сумкой в виде сапога на шпильке в руках. При этом в качестве обуви она выбрала аналогичные сапоги. Визажисты нанесли на лицо телезвезды макияж в стиле smoky eyes, а рыжие волосы распустили.

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Журналисты также раскрыли стоимость сумки из телячьей кожи бренда Syro, продукцию которого предпочитают многие звезды, в том числе рэпер Lil Nas X, актер Боуэн Янг и певец Сэм Смит. Выяснилось, что цена изделия Фокс продается за 375 долларов (36 тысяч рублей).

Ранее в октяюре Джулия Фокс появилась на публике в нижнем белье поверх брюк. Папарацци сняли манекенщицу по пути на ток-шоу Sherri. Знаменитость дополнила образ трусами V-образной формы с завышенной талией, которые надела на брюки, и туфлями с ремнями и на высокой платформе.

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    Карина Черных
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