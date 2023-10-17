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09:29, 17 октября 2023Россия

Разведывательный беспилотник ВСУ нашли у российской железной дороги

Mash: разведывательный БПЛА ВСУ нашли у железной дороги в Брянской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

У железной дороги в Брянской области нашли разведывательный беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

БПЛА самолетного типа обнаружили в лесу жители одной из деревень Карачевского района российского региона. Он упал недалеко от станции Московской железной дороги, примерно в 115 километрах от границы, уточняет канал.

Дрон был оснащен видеокамерой, взрывчатки в нем не было. К месту падения вызвали специалистов — они увезли аппарат на экспертизу.

Брянская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Так ранее в октябре Shot писал, что противник три раза за четыре дня пытался атаковать здание исправительной колонии с помощью беспилотника «Рубака».

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    Евгения Куликова
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