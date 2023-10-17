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10:46, 17 октября 2023Спорт

Роналду стал лучшим бомбардиром 2023 года

Роналду обошел Холанда и возглавил список лучших бомбардиров 2023 года

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду возглавил список лучших бомбардиров 2023 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

38-летний форвард оформил дубль в игре с Боснией и Герцеговиной (5:0) в матче квалификации Евро-2024. Всего в 2023 году он забил на данный момент 40 мячей за сборную и клуб.

Таким образом, Роналду обошел по этому показателю игрока сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда. В активе лучшего бомбардира Английской премьер-лиги сезона-2022/2023 сейчас 39 голов.

В следующем матче в рамках отбора Португалия сыграет в гостях против Лихтенштейна. Встреча пройдет 16 ноября.

Групповой этап квалификационного турнира Евро-2024 завершится 21 ноября 2023 года. Действующим чемпионом Европы по футболу является сборная Италии.

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