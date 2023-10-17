Россияне признались в нежелании покупать IPhone 15 из-за его размера и цвета

Представители сервиса аренды пауэрбанков «Бери заряд!» провели исследование, в ходе которого россияне объяснили причины нежелания покупать IPhone 15. Соответствующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру» во вторник, 17 октября.

В опросе приняли участие две тысячи жителей страны старше 18 лет. В ходе проведенной работы выяснилось, что лишь 38 процентов респондентов планируют приобрести упомянутый гаджет. В свою очередь, 62 процента участников исследования признались, что не спешат обзаводиться новой покупкой.

По словам жителей России, главной причиной (26,7 процента) отказа от IPhone 15 стала его высокая стоимость, которая начинается от 120 тысяч рублей. Помимо этого, 21,5 процента женщин и мужчин заявили, что намерены купить смартфон других брендов. Вдобавок 15,8 процента опрошенных устраивает их текущая модель телефона, а 13 процентов собираются купить более раннюю версию IPhone. При этом 11 процентов женщин и мужчин не устраивает внешний вид, цвет и размер нового девайса.

Среди прочего, популярной причиной (46,4 процента), которая мотивирует россиян купить новый айфон, стали функции и возможности телефона. Второе место в списке (32,4 процента) занял пункт, связанный с проблемами уже имеющегося смартфона, который стал хуже работать. Кроме того, 26,3 процента потребителей нужен более мощный аппарат для профессиональных целей.

Отмечается, что сейчас смартфоны от Apple есть только у четверти россиян (25 процентов), в то время как 68 процентов опрошенных владеют телефонами других марок. При этом известно, что самой популярной моделью оказались телефоны 2019 года выпуска — iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.

В сентябре россияне раскрыли поднимающие им настроение покупки. Опрошенных заявили, что радуют себя лакомствами и деликатесами, а также одеждой и обувью.

