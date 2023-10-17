Россиянин пошел охотиться к вулкану и пропал

МЧС Камчатки: в районе Козельского вулкана пропал мужчина, охотившийся на зайцев

Мужчина, который отправился охотиться в район Козельского вулкана, пропал. Об этом сообщило управление МЧС по Камчатскому краю в Telegram-канале.

По информации министерства, сообщение о пропаже россиянина поступило в службу вечером в понедельник, 16 октября. Как рассказал один из приятелей пропавшего охотника, они отправились в район вулкана на Камчатке охотиться на зайцев и договорились сообщать о контрольных точках прибытия.

«Однако в назначенное время один из охотников не прибыл. Заявитель с товарищем осуществлял поиски своими силами, но безрезультатно. Тогда было принято решение обратиться за помощью к спасателям», — рассказали в министерстве.

Там добавили , что на место поисков направили спасатели центра МЧС России с кинологическим расчетом. Поиски продолжили на следующее утро, 17 октября, в светлое время суток.

Ранее один человек пропал без вести после того, как на озере в Ленобласти перевернулась лодка с четырьмя пассажирами. Еще два смогли выбраться на сушу, одного не смогли спасти врачи.