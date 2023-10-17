Россиянин предстанет перед судом за госизмену и диверсию на железной дороге

В Сибири начался суд над мужчиной, пытавшимся устроить диверсию на ж/д путях

Суд в Новосибирске начал рассмотрение уголовного дела в отношении 48-летнего мужчины, подозреваемого в неудавшейся попытке диверсии на железнодорожной станции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

В первый день слушаний было оглашено обвинительное заключение в отношении подсудимого. В зале суда он полностью отрицал свою вину.

По данным следствия, в ноябре 2022 года обвиняемый Дмитрий Гурулев установил бутылку с коктейлем Молотова на состав из цистерн с дизельным топливом на станции «Сибирская», поджег фитиль и скрылся. К счастью, ни пожара, ни взрыва на железной дороге так и не произошло.

Подозреваемого задержали сотрудники ФСБ. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о попытке диверсии, а также о незаконном изготовлении взрывчатых веществ и их хранении. В последующем в его материалах появилась и статья 275.1 («Сотрудничество с иностранной организацией») УК РФ за связь с организацией «Легион "Свобода России"» (признана террористической и запрещена в РФ).