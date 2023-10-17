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18:29, 17 октября 2023Россия

Россиянка выжила с перерезанным горлом после ссоры с мужем из-за золота

KP.RU: пермячка выжила с перерезанным горлом после ссоры с мужем из-за золота

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Жительница Перми выжила с перерезанным горлом после ссоры с мужем из-за золота, передает KP.RU.

Россиянка пояснила, что заподозрила 40-летнего супруга в краже золотых украшений. Она предъявила ему претензию, тот не стал отпираться и заявил, что отнес ценности в ломбард. Для женщины это стало последней каплей: она задумалась о разводе.

«Сказала, что мне все это надоело, что будут подавать на развод, потребовала, чтобы он ушел из дома. Тут он и схватил нож со стола», — поделилась женщина.

Ее дочери позвонили старшей сестре пермяки и та вызвала бригаду скорой помощи. Многодетную мать поместили в реанимацию, врачам буквально пришлось пришивать ей голову.

Россиянка призналась, что и муж ее частенько бил, до этого он сломал ей руку. «Все терпела, потому что как же дочки будут расти без отца? Даже от родных скрывала, что живем недружно», — рассказала она.

Ее супруга задержали и поместили в СИЗО, сейчас идет следствие.

Ранее сообщалось, что в Псковской области семейная пара ранила сотрудницу полиции по делам несовершеннолетних ножом и вилами.

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    Анна Щербакова
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