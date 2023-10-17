Россиянку удивили особенности работы сферы секс-услуг в Новой Зеландии

Российская путешественница и тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Новой Зеландии и рассказала об особенностях работы сферы секс-услуг в этой стране. Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что в 2003 году Новая Зеландия приняла закон о регулировании проституции. Он легализовал эту деятельность и предоставил девушкам, занимавшимся оказанием подобных услуг, статус «работников».

«В Новой Зеландии это не просто слово-табу, это серьезная и очень нужная обществу профессия. Поэтому девушки имеют право на безопасные и санитарные условия работы. Они могут в любой момент обратиться за юридической помощью. В этой стране у проституток есть такие же права, как у школьного учителя, а может, даже больше!» — удивилась россиянка.

По словам Ершовой, секс-работницы в Новой Зеландии могут трудиться в безопасных условиях, что снижает для них риск неблагоприятных ситуаций. Кроме того, путешественница отметила, что девушки, оказывающие интимные услуги, проходят регулярные медицинские проверки и поддерживают санитарные стандарты в этой индустрии.

Ранее эта же тревел-блогерша была впечатлена жизнью пенсионеров в Новой Зеландии. Она рассказала, что размер государственной пенсии в этой стране составляет около 430 новозеландских долларов (примерно 25 тысяч рублей) в неделю.