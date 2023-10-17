Российский школьник «дал леща» однокласснику и привлек внимание полиции

Под Новосибирском школьник «дал леща» однокласснику и привлек внимание полиции

В одной из школ Новосибирской области школьник «дал леща» однокласснику и привлек внимание полиции. Об этом сообщает ngs.ru.

Инцидент произошел в поселке Кудряшевский под Новосибирском в мае 2023 года. Как рассказал директор учебного заведения, между одноклассниками случился конфликт. Мать пострадавшего написала заявление в полицию из-за того, что ее сына ударили по щеке ладошкой. В ситуации с тех пор разбираются полицейские, вмешалась прокуратура.

При этом дети помирились и нормально общаются, а вот их матери продолжают ссориться. Директор школы уверен, что женщины раздувают конфликт.

«Конфликт родителей тут. Обе мамы там хороши. Одна делала записи, как ее другая чихвостила, а как она ее обзывала – не делала», — считает глава образовательного учреждения.

Ранее стало известно, что в Приморском районе Санкт-Петербурга семилетнему мальчику сломали позвоночник на перемене в школе. Одноклассники схватили его за руки и за ноги и бросили спиной на стол.