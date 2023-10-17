Сбежавшие из колонии уголовники напали на грузчика ради денег

Российские зэки сбежали из колонии и избили прохожего ради денег

В Свердловской области сотрудники правоохранительных органов задержали двух беглых зэков. Об этом во вторник, 17 октября, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным издания, в ночь на 17 октября из колонии ИК-2 в Кировограде сбежали двое мужчин. Один был осужден за побои, другой за ДТП. По пути они поняли, что необходимо разжиться деньгами, выбор пал на попавшегося на пути прохожего, работавшего грузчиком. Мужчину избили, выбив зуб, отобрали восемь тысяч рублей и банковскую карту. Пострадавший оперативно сообщил о произошедшем в полицию.

Вскоре прибывшие силовики задержали уголовников. В отношении них возбуждено уголовное дело о побеге из мест лишения свободы. Какой срок добавится к уже имевшемуся, по итогам расследования определит суд.

