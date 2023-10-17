Шольца сняли с самолета и заставили лечь лицом на асфальт

Baza: канцлера Шольца сняли с самолета из-за воздушной тревоги в Тель-Авиве

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Канцлера Германии Олафа Шольца вместе с делегацией сняли с самолета из-за воздушной тревоги в Тель-Авиве (Израиль). Об этом сообщило издание Baza, предоставив видео случившегося.

На кадрах немецкого канцлера выводят из салона самолета с остальными пассажирами из числа делегации. Затем им приходится лечь лицом на асфальт возле авиалайнера. На видео слышны звуки воздушной тревоги, многие прикрывают уши руками. Автор видео навел камеру на небо — в нем виднелись два неизвестных летающих объекта.

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Шольц прибыл в Израиль с визитом солидарности 17 октября, чтобы обсудить с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху эскалацию палестино-израильского конфликта. Он заявил о безусловной поддержке Германией Израиля и о том, что страна может рассчитывать на Берлин в своей борьбе с радикальным палестинским движением ХАМАС.