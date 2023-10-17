Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:19, 17 октября 2023Интернет и СМИ

Сообщения о возведении фортификационных сооружений в Евпатории не подтвердились

Сведения о фортификационных сооружениях на набережной Евпатории не подтвердились

Фото: Алексей Павлишак / РИА Новости

В украинских Telegram-каналах распространились сообщения о том, что Россия якобы возводит фортификационные сооружения на набережной Евпатории, готовясь к возможной высадке Вооруженных сил Украины с моря. Данные сведения не нашли подтверждения в других источниках информации.

Соответствующий пост был опубликован 16 октября в канале организации «Атеш», которая занимается террористической деятельностью, называет себя «военным движением украинцев и крымских татар, также она брала на себя ответственность за ряд терактов на территории России. В качестве подтверждения изложенных сведений авторы материала приложили фотографии, на которых запечатлена так называемая линия обороны на крымском пляже: на кадрах видны насыпи небольшой высоты и несколько бетонных плит.

Материалы по теме:
Русский рай. Россияне заново влюбились в Южный берег Крыма. Как там появился главный курорт страны?
Русский рай.Россияне заново влюбились в Южный берег Крыма. Как там появился главный курорт страны?
22 июня 2023
Русские Мальдивы. Как изменился Крым и стоит ли проводить там отпуск в 2023 году
Русские Мальдивы.Как изменился Крым и стоит ли проводить там отпуск в 2023 году
27 июня 2023
«Необходимо действовать срочно» Россия пытается вернуть на родину соотечественников. Как эту проблему решают в мире?
«Необходимо действовать срочно»Россия пытается вернуть на родину соотечественников. Как эту проблему решают в мире?
20 июля 2023

На одном из фото, самом нечетком, виден фрагмент здания, похожего на Свято-Николаевский собор в Евпатории. Вид на него открывается с набережной имени Валентины Терешковой, которая уже долгое время находится на реконструкции. Вероятно, именно этим объясняются песчаные насыпи, попавшие в кадр. Известно, что масштабный городской проект также подразумевает строительство берегозащитных гидротехнических сооружений протяженностью более 1,4 километра и искусственных рифов на глубине 3,5–4 метра, которые должны защитить пляжи от разрушения.

Достоверно же установить точное место и время съемки трех других снимков и вовсе не представляется возможным: там лишь видны фрагменты галечного пляжа, моря, строящихся домов и пляжной инфраструктуры.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее действительно подтверждал сведения о возведении в республике фортификационных сооружений, однако уточнял, что речь идет о севере полуострова. Кроме того, строительство укреплений для обеспечения безопасности граждан планировалась завершить еще в апреле текущего года.

Материалы по теме:
Как добраться в Крым сейчас? Карта альтернативного маршрута для объезда Крымского моста
Как добраться в Крым сейчас?Карта альтернативного маршрута для объезда Крымского моста
17 июля 2023
«Туш становилось все больше» В Черном море массово гибнут дельфины. Как две москвички нашли способ спасти их?
«Туш становилось все больше»В Черном море массово гибнут дельфины. Как две москвички нашли способ спасти их?
28 июля 2023
«Человек для них ничто» Украинские спецслужбы вербуют россиян для диверсий. Как они работают и кто попадает в их сети?
«Человек для них ничто»Украинские спецслужбы вербуют россиян для диверсий. Как они работают и кто попадает в их сети?
19 сентября 2023

После начала боевых действий украинские источники неоднократно распространяли информацию о том, что на пляжах Евпатории были вырыты окопы. В декабре 2022-го появление подобных сооружений также объясняли ремонтным работами. Уточнялось, что их проводят, как правило, в зимнее время, когда курортные районы не переполнены отдыхающими. Кроме того, по данным специалистов, окопы никогда не сооружаются на пляжном песке вблизи воды — такая позиция является крайне невыгодной и уязвимой перед лицом врага.

Наконец, местные жители публиковали в соцстеях многочисленные фото- и видеоподтверждения того, что пляжи Евпатории не перекопаны и обстановка на них спокойная.

Сообщения о фортификационных сооружениях на пляжах Евпатории получили распространение лишь в украинских изданиях.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о возможном виновнике повреждения на Balticconnector

    В Армении заявили о готовности подписать мир с Азербайджаном до конца года

    Объяснен совет не будить видящего кошмар человека

    Володин предложил Байдену попытаться победить на дебатах Зюганова

    Жителям элитного ЖК запретили входить в дом

    Дорогое жилье в Москве стало еще дороже

    Посол описал ситуацию в Газе фразой «хаос и катастрофа»

    В Киеве заявили о важности дружбы с Польшей в жестоком мире

    Названы существенные плюсы занятий спортом на улице осенью и зимой

    VK анонсировала новый проект

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости