Сообщения о возведении фортификационных сооружений в Евпатории не подтвердились

Сведения о фортификационных сооружениях на набережной Евпатории не подтвердились

В украинских Telegram-каналах распространились сообщения о том, что Россия якобы возводит фортификационные сооружения на набережной Евпатории, готовясь к возможной высадке Вооруженных сил Украины с моря. Данные сведения не нашли подтверждения в других источниках информации.

Соответствующий пост был опубликован 16 октября в канале организации «Атеш», которая занимается террористической деятельностью, называет себя «военным движением украинцев и крымских татар, также она брала на себя ответственность за ряд терактов на территории России. В качестве подтверждения изложенных сведений авторы материала приложили фотографии, на которых запечатлена так называемая линия обороны на крымском пляже: на кадрах видны насыпи небольшой высоты и несколько бетонных плит.

На одном из фото, самом нечетком, виден фрагмент здания, похожего на Свято-Николаевский собор в Евпатории. Вид на него открывается с набережной имени Валентины Терешковой, которая уже долгое время находится на реконструкции. Вероятно, именно этим объясняются песчаные насыпи, попавшие в кадр. Известно, что масштабный городской проект также подразумевает строительство берегозащитных гидротехнических сооружений протяженностью более 1,4 километра и искусственных рифов на глубине 3,5–4 метра, которые должны защитить пляжи от разрушения.

Достоверно же установить точное место и время съемки трех других снимков и вовсе не представляется возможным: там лишь видны фрагменты галечного пляжа, моря, строящихся домов и пляжной инфраструктуры.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее действительно подтверждал сведения о возведении в республике фортификационных сооружений, однако уточнял, что речь идет о севере полуострова. Кроме того, строительство укреплений для обеспечения безопасности граждан планировалась завершить еще в апреле текущего года.

После начала боевых действий украинские источники неоднократно распространяли информацию о том, что на пляжах Евпатории были вырыты окопы. В декабре 2022-го появление подобных сооружений также объясняли ремонтным работами. Уточнялось, что их проводят, как правило, в зимнее время, когда курортные районы не переполнены отдыхающими. Кроме того, по данным специалистов, окопы никогда не сооружаются на пляжном песке вблизи воды — такая позиция является крайне невыгодной и уязвимой перед лицом врага.

Наконец, местные жители публиковали в соцстеях многочисленные фото- и видеоподтверждения того, что пляжи Евпатории не перекопаны и обстановка на них спокойная.

Сообщения о фортификационных сооружениях на пляжах Евпатории получили распространение лишь в украинских изданиях.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».