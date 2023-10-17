Стала известна заложенная в бюджете Москвы сумма на Донецк и Луганск

РБК: в бюджете Москвы заложили 95 млрд руб. на восстановление Донецка и Луганска

Москва потратит 95 миллиардов рублей в 2024-2026 годах на восстановление и развитие инфраструктуры Донецка и Луганска, пишет РБК, ссылаясь на проект бюджета столицы.

Уточняется, что в 2024 году на эти цели направят 35 миллиардов рублей, в 2025-2026 годах — по 30 миллиардов рублей. Средства будут идти через столичный департамент капитального ремонта.

Ранее сообщалось, что власти Москвы возьмут шефство над Донецком и Луганском. Отмечалось, что Москва станет куратором этих городов и будет отвечать за восстановление их инфраструктуры.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил президенту России Владимиру Путину о своей уверенности в том, что вся республика будет отстроена.