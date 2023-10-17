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13:00, 17 октября 2023Интернет и СМИ

Россиянам опровергли популярный стереотип об интернете

Число пожилых россиян, ежедневно пользующихся интернетом, выросло до 91 процента

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Россиянам опровергли популярный стереотип о том, что пожилые люди не пользуются интернетом. Согласно данным социологического агентства «Вебер», число пожилых россиян, которые ежедневно заходят в сеть, значительно выросло. Результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

По информации агентства, 91 процент россиян в возрасте 55-64 лет каждый день пользуется интернетом. Этот показатель чуть ниже среди людей старше 65 лет — 87 процентов. «Данные исследования окончательно разрушают стереотип о том, что пожилые люди далеки от интернета», — говорится в материале.

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Также стало известно, что интернет обогнал телевидение по количеству ежедневной аудитории — 93 процента против 51 процента. Интернет-СМИ являются главным источником новостей для 46 процентов опрошенных россиян. 42 процента граждан называют главным источником новостей телевидение.

«Примечательно, что по уровню абсолютного доверия к получаемой информации на первом месте у опрошенных находятся их родные и близкие. Несмотря на высокий уровень медиапотребления, им доверяют больше, чем телевидению, интернет-СМИ и каналам в Telegram», — добавили в агентстве.

Специалисты также выяснили, с какими проблемами россияне чаще сталкиваются в сети. Большинство из них — 61 процент — пожаловались на спам и рекламу. Также 42 процента сообщили, что часто сталкиваются с фейками в сети. 27 процентов выразили беспокойство из-за агрессии в комментариях.

Опрос проводился 5-6 октября 2023 года в сети среди 6,5 тысячи россиян в возрасте старше 18 лет.

Ранее россиян предупредили о новом способе обмана в интернете. Как рассказали специалисты по информационной безопасности, мошенники начали создавать сайты, предлагающие доступ к личным фотографиям популярных блогеров.

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    Евгения Наумова
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