Опровергнута дезинформация о солнечных панелях

Nature Physics: критика солнечной энергетики основана на дезинформации

Согласно новому исследованию, критика использования солнечных панелей в качестве экономичной и эффективной замены ископаемого топлива основана на дезинформации, распространяемой противниками альтернативной энергетики. Некоторые из некорректных утверждений опровергли исследователи Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии в Колорадо, которые опубликовали статью в журнале Nature Physics.

По словам специалистов, заявления о токсичности фотоэлектрических модулей стимулируют неприятие зеленой энергетики. При отказе от ископаемого топлива возможно существенное сокращение массы и токсичности отходов, при этом отходы, связанные с использованием солнечной энергии, достаточно низки, чтобы разработать эффективные методы их утилизации.

На многих сайтах, в том числе посвященных здравоохранению, указывается, что использование солнечной энергии связано с загрязнением окружающей среды мышьяком, галлием, германием и шестивалентным хромом. Однако большинство фотоэлектрических установок включают кристаллический кремний или теллурид кадмий. Хотя эти вещества являются токсичными, они составляют менее 0,1 процента модулей, состоящих в основном из стекла, алюминия и полимеров.

Согласно утверждению Международного энергетического агентства, единственной потенциальной угрозой для окружающей среды и здоровья человека являются следовые количества свинца в припое, используемом при производстве модулей. Что касается других тяжелых металлов, то используемый в последнее время теллурид кадмия чрезвычайно стабилен и не представляет такого же токсикологического риска, как кадмий.

Противники солнечной энергии также часто ссылаются на доклад Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), в котором указывается, что если солнечная энергия будет использоваться во всем мире, то к 2050 году в результате утилизации фотоэлектрических систем будет произведено 60 миллионов тонн отходов. Однако с момента публикации отчета срок службы фотоэлектрических модулей увеличился почти в три раза. Кроме того, отходов, образующихся при использовании ископаемого топлива — угольной золы и нефтешламов — в 800 и в 5 раз больше соответственно. К 2050 году человечество будет производить в 440-1300 раз больше городских отходов, чем отходы фотоэлектрических модулей.

Однако исследование ученых из Колорадо не затрагивает несколько возможных проблем. Так, по мнению издания Harvard Business Review, в отчете IRENA предполагается маловероятный сценарий, согласно которому потребители солнечной энергии сохранят свои модули в течение всего прогнозируемого 30-летнего срока службы. Учитывая большую вероятность более быстрого оборота, масса отходов оценивается почти на 20 процентов больше. Также в отчете Национального центра биотехнологической информации за 2017 год было сказано, что из-за высокой токсичности кадмия необходимо ограничивать утилизацию теллурида кадмия на свалках.