Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:43, 17 октября 2023Мир

Трамп пригрозил депортацией поддерживающим ХАМАС мигрантам

Трамп решил депортировать поддерживающих ХАМАС мигрантов в случае переизбрания

Фото: Marco Bello / Reuters

Бывший американский лидер Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах пообещал запретить въезд в страну мигрантам, которые поддерживают действия палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает Reuters.

Он подчеркнул, что это грозит всем, кто отрицает «право Израиля на существование». Кроме того, политик также планирует аннулировать визы иностранным студентам, являющимся «антисемитами». Трамп также заявил о намерении отправлять полицейских на пропалестинские акции, чтобы они задерживали и депортировали мигрантов.

Помимо этого, экс-президент рассматривает возможность запретить въезд в США гражданам государств, которые представляют угрозу для безопасности страны. К ним он причислил, в частности, Ливию, Сомали, Сирию и Йемен. «Если вы хотите упразднить государство Израиль, вы дисквалифицированы [к въезду в США], если вы поддерживаете ХАМАС или идеологию, лежащую в основе ХАМАС, — вы дисквалифицированы», — подытожил Трамп.

Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер захотела выслать сторонников ХАМАС из страны. Она пообещала использовать для этого все законные возможности.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    «Стало ясно, кто за перемирие». Российский проект мирной резолюции по Газе в ООН провалился

    Шойгу заявил о праве ОПК использовать все резервы для выпуска артиллерии

    США отправили к Израилю еще два военных корабля

    В ЛНР сообщили о ротации ВСУ на краснолиманском направлении

    ХАМАС назвало захваченных в Израиле иностранных заложников «гостями Газы»

    Трамп пригрозил депортацией поддерживающим ХАМАС мигрантам

    Сбежавшего из российской колонии рецидивиста нашли

    Роскошная вилла Олега Тинькова перешла птицефабрике

    Стилист перечислила худшие головные уборы осени-2023

    Названо главное преимущество Российской армии зимой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости