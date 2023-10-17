Трамп пригрозил депортацией поддерживающим ХАМАС мигрантам

Трамп решил депортировать поддерживающих ХАМАС мигрантов в случае переизбрания

Бывший американский лидер Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах пообещал запретить въезд в страну мигрантам, которые поддерживают действия палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает Reuters.

Он подчеркнул, что это грозит всем, кто отрицает «право Израиля на существование». Кроме того, политик также планирует аннулировать визы иностранным студентам, являющимся «антисемитами». Трамп также заявил о намерении отправлять полицейских на пропалестинские акции, чтобы они задерживали и депортировали мигрантов.

Помимо этого, экс-президент рассматривает возможность запретить въезд в США гражданам государств, которые представляют угрозу для безопасности страны. К ним он причислил, в частности, Ливию, Сомали, Сирию и Йемен. «Если вы хотите упразднить государство Израиль, вы дисквалифицированы [к въезду в США], если вы поддерживаете ХАМАС или идеологию, лежащую в основе ХАМАС, — вы дисквалифицированы», — подытожил Трамп.

Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер захотела выслать сторонников ХАМАС из страны. Она пообещала использовать для этого все законные возможности.