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17:59, 17 октября 2023Среда обитания

Грету Тунберг задержали в Лондоне

Reuters: Грету Тунберг задержали в ходе акции против нефтяного форума в Лондоне

Фото: Toby Melville / Reuters

Шведская экозащитница Грета Тунберг вместе с другими активистами заблокировала вход на всемирный форум нефтяников в Лондоне. Ее задержала местная полиция, передает Reuters.

Судя по кадрам с протестной акции, на одежду Тунберг приколот значок с надписью «Долой нефтяные деньги». Форум Energy Intelligence пройдет 17-19 октября в отеле InterContinental London Park Lane. В ходе акции задержано 20 пикетчиков, сообщает лондонская полиция в соцсети X (бывший Twitter).

В тот же день ранее защитники природы облили оранжевой краской Часы мира на площади Александерплац в Берлине в знак протеста против экологической политики местных властей.

В начале октября вице-президент «Екатеринбуржского клуба» Иван Некрасов записал видеообращение к Тунберг, в котором просил помочь повлиять на санкции США и Евросоюза в отношении российской авиаотрасли.

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    Виктория Клабукова
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